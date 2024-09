Leegiheitjaga varustatud robotkoer otsustas oma peremehe põlema panna

Robotkoer meenutab USA firma Throwflame’i toodetavat Thermonatorit, millel on leegiheitja süsteem, mis pursakab tuld tellimise peale. See on varustatud mitmekülgse kinnitussüsteemi ja võimsa akuga, mis tagab parema töövõimekuse ja kestvuse.

Thermonatori hind on 9420 dollarit ning see on varustatud bensiini ja diisli abil toimiva plasmakaare süsteemiga (gasoline/diesel plasma arc ignition). Täis kütusepaagiga suudab see masin süljata tuld kuni 9 meetri kaugusele.