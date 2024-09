See Poola droon on mõeldud Moskva ründamiseks

Nagu nimigi viitab, on Warmate 50 varustatud 50-kilogrammise lõhkepeaga, mis on märkimisväärne uuendus võrreldes varasemate Warmate droonidega, millel oli küll väiksem kandevõime, kuid rohkem paindlikkust. Erinevalt oma eelkäijatest ei ole Warmate 50 modulaarne ega vahetatav, saavutades seeläbi maksimaalset lahingutõhusust vaatlusvõimekuse arvelt. Seega on see mehitamata lennuk mõeldud ainult rünnakumissioonideks. Uus mudel kasutab sisepõlemismootorit, mis võimaldab tal jõuda sadade kilomeetrite kaugusel asuvate sihtmärkideni.

Warmate 50 on evolutsiooniline edasiarendus eelmisest versioonist, Warmate 20-st, mis on juba rahvusvahelisel tasandil populaarsust kogunud. Venemaa meedia kommenteeris Warmate 20 kontseptsiooni, väites, et Poola üritab konkureerida Vene Lancetiga ja «luua analoogi millelegi, millel pole analoogi.»

Warmate 2.0 on WB GROUPi poolt arendatud rünnakudroon, mis on mõeldud luuremissioonideks, täpsuslöögi sooritamiseks ja maavägedele taktikalise toetuse pakkumiseks. See droon kuulub hulkuvate laskemoonade (loitering munitions) kategooriasse, mida sageli nimetatakse «kamikaze droonideks», kuna need võivad plahvatusohtliku laenguga sihtmärki tabada ja seejärel end hävitada.

Operatsioonisagedus, mis võib ulatuda mitmekümne kilomeetrini, annab Warmate 2.0-le laia lahinguvälja katvuse. Lennuautonoomia on tavaliselt umbes 60 minutit, kuigi see võib varieeruda sõltuvalt missioonist ja laadungist. Droon on kiire ja manööverdusvõimeline, maksimaalse kiirusega umbes 150 km/h, võimaldades tabada sihtmärke täpselt ja vältida vaenlase kaitsesüsteeme.

Warmate 50 on näide lahendustest, millised domineerivad üha enam kaasaegsel lahinguväljal. Tänu võimsale lõhkepeale ja suurele lennuulatusele võib droon märkimisväärselt tõsta Poola relvajõudude operatiivvõimekust, eriti täppislöökide sooritamisel strateegiliste sihtmärkide pihta. Selle peamine omadus on lennuulatuse suurenemine 150 kilomeetrilt 1000 kilomeetrini, pakkudes seeläbi suurt autonoomiat lennuplaani osas.

Warmate 50 esindab kaasaegse sõjatehnoloogia tippu, pakkudes Poola sõjaväele tugevat taktikalist eelist.