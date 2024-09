Ukraina saab kaugmaa tiibraketid – leping valmis!

JASSM: USA relvastuse tipptehnoloogia

JASSM on üks USA sõjaväe kõige arenenumaid ja mitmekülgsemaid relvi, mille firma Lockheed Martin on välja töötanud hästi kaitstud ja kõrge väärtusega sihtmärkide ründamiseks pikkade vahemaade tagant. See rakett on spetsiaalselt loodud läbima ja hävitama vaenlase kindlustusi, minimeerides samas kokkupuudet õhutõrjesüsteemidega.