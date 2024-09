Uus uuring näitab, et tehisintellekt on võrreldes inimestega informatsioonist kokkuvõtete tegemisel äärmiselt ebatäpne. Austraalia väärtpaberi- ja investeerimiskomisjoni (Australian Securities and Investment Commission ehk ASIC) jaoks korraldatud katse tulemused, mida kajastas Austraalia väljaanne Crikey, tõstavad esile tehisintellekti piiratud võimekuse.