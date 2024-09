PILDID BERLIINIST Samsung esitles 100-aastaseks saanud IFA messi eel uusi tehisaruga koduseadmeid

Kas see, et iga väikseimgi kodumasin nüüd kasutaja harjumusi kaardistab ja tema vajadusi üritab ära arvata on nüüd kõigile meeltmööda või mitte, on iseküsimus, kuid võimalus lasta end ümbritsevatel masinatel kodumajapidamises osa juhtimist üle võtta on nüüd võimalik ja kindlasti mõnedes peredes aitab see kodutööde-teemalisi vaidlusi või küsimusi, mida näiteks õhtuks süüa teha, lasta juba masinatel lahendada.