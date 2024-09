VÕIMATULT ÕHUKE Äsja Berliinis esitletud maailma õhim voldiktelefon Honor Magic V3 tuli ka Eestisse

Voldiktelefonide suurim mure on see, et need on väga paksud, nagu «tellised», kohati tavalisest telefonist poole paksemad. Lisaks on need ka rasked. Honor tegi oma eelmise mudeli V2 esimest korda alla sentimeetri paksuseks (9,9 mm), nüüd on insenerid kuidagi hakkama saanud veelgi õhema korpusega - 9,2 millimeetrit, mis jätab teised volditavad telefonid kaugele seljataha.

Honor Magic V3 on endiselt maailma kõige õhem ning nüüd muidugi ajastule kohaselt tehisaru täis. Kuid meie jaoks on sama oluline seegi, et Eestis tuleb see ametlikult müügile mobiilioperaatori Elisa kaudu.

Kuigi Honor Magic V3 on Hiinas juba mõnda aega saadaval olnud, avalikustati see ametlikult muule maailmale ülemaailmsel tehnoloogiamessil IFA 2024 eile.

Mis teeb Magic V3 veel paremaks?

Uus Honori voldiktelefon on nagu öeldud õhem kui teised, kergem kui teised ja lisaks suuremate ekraanidega. Samuti on kaamerakomplekti pandud periskoobiga teleobjektiiv. Mingi ime läbi on kahte üliõhukesse ekraanipoolde sulandatud isegi tavalisest suurem aku - 5150 mAh, mis kahe suure ekraani jaoks on kindlasti hädavajalik, et vähemalt üks päev vahepeal laadimata õhtusse saada.

Peaaegu sama paks kui tavaline pastakas. Foto: Kaido Einama