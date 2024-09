Ukrainas võeti kasutusse õhupallid millelt saab tabada Putini kurjameid

Süsteemi Aero Azimuth on välja töötanud ettevõte Kvertus ning selle õhuspüsimiseks kasutatakse ettevõtte Aerobavovna toodetud aerostaati.

Elektrooniline sõjapidamissüsteem, mis suudab õhku tõusta, esitleti Kvertuse poolt üritusel «Protect Warrior from Drone», teatas Ukraina kaitseportaal Militarnyi.

Ukraina relvajõudude sõdurid Kvertuse poolt korraldatud üritusel «Protect Warrior from Drone»

Raporti kohaselt on Aero Azimuth'i peamine ülesanne tuvastada kohad, kust vaenlase droonioperaatorid mehitamata õhusõidukeid ehk UAV-sid juhivad. Need asukohad saab seejärel edastada riigi kaitsejõududele rünnakuks, et drooni kasutamist häirida või oht likvideerida.