PILDID KOHAPEALT Raadiote mess IFA sai 100-aastaseks, nüüd möllab näitusel tehisintellekt

Postimees kirjutas mõned kuud enne 1924. aasta detsembris toimunud Berliini messi, et «isegi nõukogude Venemaa on otsustanud raadioühendust õige laialdasele alusele seada ja igaleühele soowijale wõimalust anda omale wastuwõtteaparaati muretseda, nii nagu see on Ameerikas. Kartus, et see nõukogude riigile hädaohtlikuks wõiks minna, ei ole mitte põhjendatud. Nähtawasti ei ole enamlased Wenemaa elektrofitseerimise juttu weel jätnud. Tühja kõhu kõrwal kulub see ameerikalik raadio lõbu ära.»