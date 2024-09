ARVUSTUS Elektrilise Passatiga rahvuspargis

Kõrge salong, madal põhi

Autosse astudes tundub, et tegemist on nagu maasturiga: salongi põhi on üsna kõrgel ja istme saab veel kõrgemale tõsta, nii et vaatad välja nagu maasturist. Kui aga autost metsateel välja tuled, siis selgub, et põhi on hoopis väga lähedal künklikule maastikule ja maasturina see siiski pole metsa minekuks hea: salongipõranda all on paks akupakk, mis ruumi võtab.

Lisaks on see akupakk väga raske, millega võib pehmemal teel sisse vajuda. Tegemist on ikkagi mugava linna- ja maanteekulguriga.

Madal põhi, kõrge istekoht: elektriautol tõstab põranda üles istmete all olev akupakk. Foto: Kaido Einama

Esikapoti alla pole ka põhjust vaadata panipaika otsides, see on mootori asemel elektriauto muid komponente täis: inverterid-konverterid, soojuspumbad jne. Kuid salongis on panipaiku ohtralt, isegi keskkonsooli all on väike riiul kahe esisistme vahel ja lisaks suured uksetaskud-küljetasku, rääkimata «kindalaekast».

Olgu öeldud, et siit loost ei leia igasuguste mugavuste ja juhitavuste võrdlust teiste sama klassi elektrikatega, sest see on minu kümne aasta esimene taaskohtumine elektriautoga, seega muljed on lihtsalt bensiiniautost uut tüüpi liikurisse astunud juhi omad.

Lahemaa ringsõit: arvutimängu lisandub sõiduraja abi

Kui linnas tundus kahe pedaali ja rooliga mängimine nagu arvutimäng, siis kurvilistel Lahemaa asfalt-teedel lisandus veel üks mängukomponent - juhiabi, mis ei lase teelt või sõidurajalt välja sõita.