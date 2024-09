Automüüja: elektriauto ostja teadlikkus kodustest laadimisvõimalustest peab olema parem

«Näeme tihti, et inimesed ei ole koduse laadija soetamist läbi mõelnud. Mina soovitan suhtuda laadijasse nagu igasse vajalikku auto lisavarustusse, näiteks talverehvidesse, ning see juba koos uue autoga osta,» soovitas Mustjatse, «laadija hind võib jääda korralike talverehvide ühe-kahe jooksu hinna juurde, aga kasutusmugavusele annab isiklik laadija tohutult juurde võrreldes lihtsalt seinapistikust laadimisega.»

Ühe- või kolmefaasiline?

Elektriauto laadija soetamisel on kõige olulisem teada, milline on kodune elektrisüsteem. Kui see on ühefaasiline, sobib majapidamisse ühefaasiline laadija, mille maksimaalne laadimisvõimsus on 7,4 kW, mis aga omakorda nõuab 32-amprilist peakaitset. Vastasel juhul laeb laadija vastavalt kaitsme suurusele aeglasemalt.

Kolmefaasilise voolu puhul tuleks soetada kolmefaasiline laadija.

«Elektriautode vahelduvvoolu laadimisvõimekus on reeglina 11 kW ning vähestel elektriautodel võib see olla ka 22 kW. Mõlemal juhul on vaja 3-faasilist elektritoidet. 11 kW võimsuse korral on vaja voolutugevust 16 amprit ning 22 kW võimsuse korral 32 amprit,» selgitas Terminal Oili juhatuse liige ning elektriautode entusiast Alan Vaht, «22 kW laadija sobib kõikidele elektriautodele ja pistikhübriididele, seega võiks see olla esimene valik, sest 11 kW ja 22 kW laadija hinnavahe on ca 50 € ning tulevikku vaatavalt on igal juhul mõistlik soetada koju 3-faasiline 22 kW võimsusega laadija.»

Rumal või nutikas laadija?