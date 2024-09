Uued ujuvtuulikud on loodetust palju paremad

2020. aastal võrguga ühendatud ja ametlikult käivitatud tuulepark koosneb kolmest ujuvast platvormist, millest igaüks on varustatud Vestas’e 8,4 MW tuulikuga. Pool-sukeldatud platvormid on kinnitatud merepõhja – 100 meetri sügavusele – ahelatega, mis hoiavad neid paigal, ning need on omakorda ühendatud elektrialajaamaga Viana do Costelos, Portugalis, läbi 20 km pikkuse kaabli.