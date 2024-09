Trump õmbleb Elon Muskist endale esindusmundrit

Trump tegi vastava avalduse neljapäeval oma kampaaniaüritusel New Yorgi Majandusklubis (New York Economic Club). Trump sõnas, et Elon Muski ettepanekul, kes on andnud talle oma täieliku ja tingimusteta toetuse, kavatseb ta luua valitsuse tõhususe komisjoni, mille ülesanne on viia läbi kogu föderaalvalitsuse finants- ja tulemuslikkuse audit. Samuti märkis ta, et Musk on nõustunud juhtima komisjoni, mille eesmärk on teha ettepanekuid valitsuse ulatuslikeks reformideks.

Musk, kes mainis esmakordselt seda komisjoni möödunud kuul ühes taskuhäälingus, kinnitas neljapäeval X-is (endise nimega Twitter), et oleks valmis seda rolli täitma. Ta kirjutas, et oleks õnnelik, kui saaks selles komisjonis aidata. «Ootan võimalust Ameerikat teenida, kui see võimalus tekib. Tasuta, ilma tiitli ja tunnustuseta,» lisas Musk, öeldes, et see samm avaks Ameerikale tohutu majandusliku jõukuse.