KRUK pakub eeliseid, mis on välja tulnud just Ukraina sõja ajal: kõrgtehnoloogiliste relvadega saab anda täppislööke just sinna, kuhu vaja ning see muudab nii vaenlase jalaväe kui rasketehnika kergesti haavatavaks.

Messil avaldatud info kohaselt töötab KRUKi rändlahingumoon lennukiirustel kuni 120 km/h ja suudab sihtmärgile sööstes saavutada lühemaks ajaks maksimumkiiruse kuni 160 km/h, kirjutab Army Recognition. Firma kodulehel ei ole veel uue toote kohta midagi avaldatud.

Uitmoona tööulatus on kuni 5000 meetri kõrguseni merepinnast ning kuni 250 meetrini maapinna kohal. Lennuaeg on üsna väike - ligikaudu 10 minutit ning süsteem suudab tegutseda kuni 10 km kaugusel vahetu otsenähtavusega juhtides ja kuni 20 km kaugusel uitrežiimis. Laskemoona kandja sisaldab 500-grammist lõhkepead, mis on kohandatav 180 mm soomust läbistavate või jalaväe vastaste lõhkekehade kandmiseks, muutes selle drooni erinevates lahinguolukordades väga mitmekülgseks tööriistaks.

Kogu süsteem kaalub koos lõhkepeaga vaid 1,5 kg, mis teeb selle kiiresti kasutatavaks ja kergesti transporditavaks näiteks jalaväelase seljakotis. Koos starditoruga on kogu süsteemi kaal 3,5 kg, mis suurendab selle mobiilsust ja lihtsustab kasutamist igal pool lahinguväljal.