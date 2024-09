EKSPERT Paroolihaldur võib päästa su digielu või selle hoopis ära rikkuda

See on ka põhjus, miks paroolihalduritest ehk salasõnasid haldavast tarkvarast on välja kasvanud omaette digiäri valdkond.

Erinevaid lahendusi leiab turult rohkem kui kokku jõuab lugeda ning mida aasta edasi, seda enam neid kasutusele võetakse. Kuigi need on asjalikud tööriistad ja aitavad lahendada üht veebiturvalisuse suurimat probleemi – üks lekkinud parool annab ligipääsu kõikidele kontodele, kus seda on korduvkasutatud – siis pole ka need ise ilma oma probleemideta.

Tasub teada, millega paroolihaldureid kasutades riskitakse. Aga ka seda, millega riskitakse juhul, kui nende kasutamisele kõõrdi vaadatakse.

Paroolid on vanemad kui meie

Esimesi paroole kasutati juba aastasadu tagasi. Toona ei logitud nendega küll sisse sotsiaalmeediasse või meilikontodele, kuid olulist ligipääsu tagasid need siiski.

Esimesed salasõnad võeti kasutusele selleks, et eristada omasid võõrastest ning tagada, et linnadesse pääseksid vaid inimesed, kes teavad õiget lauset või sõna.

Kui ratsanik suutis väravavalvurile anda õige vastuse, lubati ta linna. Kui mitte, saadeti ta tuldud teed tagasi.