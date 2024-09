Apple on teatanud, et Euroopa Liidu kasutajad ei saa vähemalt sel aastal oma seadmetele uusi sisseehitatud tehisintellekti lahendusi, kuna ettevõte pole kindel, et suudab seda teha ilma Euroopa Liidu digitaalturgude määrust rikkumata. Erandiks on Ühendkuningriik, mis pole enam EL-i osa, kus need funktsioonid muutuvad juba detsembris kättesaadavaks. Küll aga ei saa neid kasutada Euroopas mandril reisides. Sellepärast tuleb kasutajatel hetkel leppida väiksemate sisu-uuendustega.