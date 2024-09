PlayStation 5 uus võimas konsool võib sulle maksma minna kuni 1000 €

Nimelt on PS5 Pro soovituslikuks jaehinnaks röögatuna tunduvad 800 €. Arvestada tuleks ka edasimüüjate juurdehindlusega, mille tulemusena võib Eestis konsooli hind jääda umbes 850-900 € vahemikku.

Sellele võivad veel juurde tulla lisaseadmete hinnad. Nimelt on Pro mudel ilma plaadilugejata, kuid selle saab eraldi juurde osta. Eestis on kõnealuse perifeeria hinnaks olnud umbes 125 €.

Võimas masin, aga kellele?

Kui lisaseadmed välja jätta, siis mida selle raha eest täpsemalt saab? Sony lubab suuremat GPU-d, täiustatud kiirtejälitussüsteemi ja AI-põhist ülesskaleerimist. See tähendab senisest sujuvamat mänguelamust ja paranenud pildikvaliteeti.

Praegune tagasiside on olnud võrdlemisi vastuoluline. Paljud nurisevad hinna üle ning leiavad, et tehniline hüpe ei õigusta ennast. Analüütikud usuvad sellest hoolimata, et PS5 Pro müüginumbrid jäävad PS4 Pro masinaga umbes samale tasemele.