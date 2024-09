POLEGI NOVGORODI LEIDURID? Vene kiudoptilised droonid võivad olla hoopis Hiina päritolu

Ukraina raadiotehnoloogia ja droonide spetsialist Serhiy Beskrestnov, tuntud ka kui Serhiy Flash, on kahtluse alla seadnud Venemaa väited, et seal arendatakse uut kiudoptilise kaabliga juhitavat mehitamata õhusõidukit (UAV), mis on vaba raadiohäiretest ja seega suudab tegutseda ka elektroonilise sõja relvade mõjutatud piirkonnas. Ta viitab, et tegelikult pärineb see droon hoopis Hiinast, kus toodetakse äravahetamiseni sarnaseid vidinaid.