PILDID Rootslased tegid elektripaadiga esimese ajaloolise merereisi üle Läänemere

«Reisi eesmärgiks oli tõestada, et nullheitega meretransport on mitte ainult võimalik juba täna, vaid et veealuste tiibadega elektrilised laevad ja paadid on fossiilkütusel töötavatest alustest tunduvalt odavamad,» selgitas Candela asutaja ja tegevjuht Gustav Hasselskog.