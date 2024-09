Mis juhtub siis, kui USA ja Hiina vahel sõjaks läheb?

Sõja korral Hiinaga on Taiwan rindejoonel. Seal aga toodetakse valdav enamus maailma kiipidest. Selleks, et kogu maailma tehnoloogiatööstus võimaliku konflikti korral ei seiskuks, on Taiwani suur kiibitootja TSMC oma tehaseid rajamas ka mujale, näiteks Jaapanisse. Euroopas on samuti oma tootmine, mis on küll veel väike, kuid aitab leevendada suuremat sõltuvust Aasiast pärit seadmetest. Pildil on Saksa pooljuhttoodete tootja Infineon Technologies AG nn puhas ruum Dresdenis, kus toodetakse Euroopa mikroskeeme. See uus tehas avati 2023. aastal.

Foto: Jens Schluetter / AFP / Scanpix