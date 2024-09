Elon Musk võib saada esimeseks triljonäriks – mida see ütleb praeguse maailma kohta?

Tehnoloogiamiljardär Elon Musk liigub praegu kindlal sammul triljonäriks saamise suunas. See tekitab küsimusi, kas majandussüsteemid toimivad ikka õiglaselt, kirjutab Austraalia rahvusliku ülikooli professor Richard Denniss The Conversationis. Tehnoloogiafirmad on saanud nii tulusaks, et tohutu rikkus koguneb nende omanike kätte.