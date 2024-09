VAATA ALUSEID CANNES'I MEREMESSILT Rohepöörajad ja naftapõletajad parras pardas kinni

7. Soomlaste lend-kajakk

Soome kajakk – akupakk, elektrimootor ja veealune tiib lisaks tavalistele aerodele ja elu veepeal on kui lill. Foto: Sass Henno

Meie põhjanaabrid olid hakkama saanud ka täiesti laheda tootearendusega kaubamärgi Foil One all. See on süsinikust kerega kajakki meenutav pärlmutterroheline tiiburpaat, mis on ühe kohaline ja suudab vaid 20kg kaaluva 2 elemendilise aku pakiga allveetiivelda mitukümmend kilomeetrit. Toode on veel sellises arengujärgus, et valmis on saanud esimene mudel nimega Pegasus.

8. Head uudised BENETEAULT

Beneteau jahtide boksis (boks on leebelt öeldud, kui kahes sadamas oli Beneteaul eraldi kaid nii mootorpaatide kui purjejahtide jaoks) võttis mind vastu Eesti Beneteau vaimne isa Roland Silluta. Temalt kuulsin häid uudiseid, mida Cannes'is veel käega katsuda ei saanud, aga mis talvisel meremeeste suursündmusel Boot Düsseldorfi messil kohal peaks olema. Nimelt on Beneteau arendanud edasi oma glisseerivate (pinnal liuglevate) purjekate ideed ja 2025 aastal tutvustab ta 100 000 eurose (ilma käibemaksuta) hinnasildiga glisseerivat 10 meetrist võistluskruiserit Beneteau First 30. Pressiteates on lubatud kajuti peakõrguseks 1,85 mis teeb sellest võistlusvälimusega jahist ka täiesti normaalse perepurjeka. Lisaks toimus maailma esmaesitlus ka Beneteau mootorjahtide uuel pärlil, milleks on Beneteau SwiftTrawler 54. Selles näen end kuskil Kesk Ameerika sadamalinnas 20 aasta pärast elamas küll. Laste ja lastelaste jaoks jääb ka veel piisavalt ruumi.



Selline hakkab välja nägema Benetau First 30 Foto: BENETAU

9. Kohtumine Magnus Rassyga

Magnus Rassy ja Foto: Sass Henno

Ja kindlasti mu isiklik lemmik sünnipäevakingitus on hetk, mil astusin 5 miljonit eurot maksva kõigi aegade parima, suurima ja luksuslikuma Hallberg Rassy 69 pardale ja seal ootas mind eest ei keegi muu kui Hallberg Rassy tegevjuht ja omanik, härra Magnus Rassy isiklikult. Olen temaga ka mitmeid kordi varem küll Düsseldorfis või Orusti saarel paiknevas Hallberg Rassy kodusadamas trehvanud, kuid see ei vähendanud taaskohtumise rõõmu. Magnus Rassy on mees, kes on oma esimese jahi ehitanud oma kätega 16 aastaselt ning juhib maailma üht vanimat ja järjepidevaimat ookeanijahtide tootjat, mille ta isa kunagi sõjajärgsetel aastatel asutas. See, et sellise taseme tippjuht ei pea paljuks oma enda jahi pardal Cannes’is külalisi vastu võtta, on üks paljudest põhjustest, miks ma Hallberg-Rassy kaubamärki nii väga austan. Lahe oli ka see, et festivali kai ääres olid külalistele avatud kõrvuti 2 Hallberg-Rassy jahti, mille hinnavahe oli kümnekordne. Kui ma kunagi loteriiga või mõnes kohtuasjas võitma peaks, siis pool miljonit eurot maksev HallbergRassy 400 oleks ilmselt kindlasti täiendus ka minu isiklikku meresõidukite perre.