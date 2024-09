ARVUSTUS Google Pixel Watch 3: kas uus nutikell tõstab Eestis latti?

Miinuseid on muidugi ka. Aku kestvus ligi üks päev on ikka kella jaoks niru. kas tõesti peab leidma iga päev tunnikese, millal kell laadima panna? Sest kui tahad ka und träkkida, siis pole mõtet seda ööseks öökapile laadima jätta. Mõned nutikellad, mis teevad enam-vähem samu asju, kestavad nädalaid. Samuti mõjub arengus tagasiminekuna klemmidega füüsiline laadija, mitte juhtmevaba laadimine, kuid see-eest saab klemmidega kiiremini aku täis.

Kellele see kell sobib?

Google Pixel Watch 3 sobib hästi neile, kes kasutavad Androidiga seadmeid ja on juba Google'i asjadega harjunud. Eriti hästi peaks veel kell sobima Pixeli telefonide kasutajatele, sest sellega on veel mõned lisavõimalused, mida teised telefonid ei toeta. Näiteks on mugav lisa neile, kellel vahest vaja midagi üles lindistada, kellas olev Recorder, mida saab kiirelt käivitada ja salvestust pärast telefonist kuulata, ilma et salvestuse ajal mobiili peaks välja võtma. Nutikodu juhtimiseks otse randmelt on see kell ka hea.