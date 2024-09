ARVUSTUS Voldiktelefon Honor Magic V3: veidi hajevil tehisaru eriti õhukeses kestas

Honor Magic V3 on kindlasti üks 2024. aasta olulisimatest nutitelefonidest, sest tegemist on tõesti võimatuna näiva lahendusega: lahti pööratuna on see mobiil nagu õhuke plaat, mis võib käes kohe murduda: vaid 4,35 millimeetrit. Kuid on ka muid ootamatuid omadusi.

Disain ja ehitus: insenerid on vaeva näinud

Üks suurimaid muresid voldiktelefonide puhul on nende paksus, mis teeb sellise seadme kasutamise igapäevaselt ebamugavamaks. Honor on selle probleemi Magic V3 mudeliga nüüd lahendanud, pakkudes 9,2 mm paksust mobiili volditud olekus, mis on juba nagu üks täiesti tavaline nutiseade taskus. Sellel on ka hea ja suur väline ekraan, nii et tavalise nutitelefonina saabki kasutada ka nii, kui üldse lahti ei voldi.

Võrreldes näiteks Samsung Galaxy Fold6ga on see seade muidugi oluliselt õhem ja kergem.

Vastupidavuse kohapealt on raske lühikese testiaja jooksul öelda, kas tugevdatud hing, erimaterjalid kosmosetööstusest ja uus Lupin Shieldi terasest mehaaniline süsteem on tugevam, kui mõnel paksemal-raskemal konkurendil, aga seade näeb nii habras välja, et tahes-tahtmata tahad seda üsna hellalt kohelda.

need üliõhukese telefoni ülikitsad hinged voldivad ekraani lahti pea märkamatu murdekohaga. Foto: Kaido Einama

Siiski lubab Honor, et hinged taluvad kuni pool miljonit voltimist, säilitades samas stabiilsuse ja tugevuse.

Samuti on telefonil IPX8 taseme veekindlus, mis pakub kaitset kuni 2,5 meetri sügavusel vees.