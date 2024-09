AIM-9 Sidewinder: Pärand ja areng

AIM-9 Sidewinder on lühimaarakett, mille töötas algselt välja USA merevägi ja mis tuli kasutusele 1956. aastal. See töötati välja 1940. aastate lõpus, et täiustada hävituslennukite relvastust, olles soojusjälgimise võimekusega rakett. Esimest korda kasutasid seda USA mereväe F9F-8 Cougar hävitajad. Sidewinder on osalenud mitmes sõjalises konfliktis, sealhulgas Vietnami sõjas, 1982. aasta Falklandi sõjas ja Lahesõjas. Kogu maailmas on toodetud üle 110 000 Sidewinderi raketi ning seda on kasutanud 27 riiki, raketiga on alla tulistatud 270 vaenlase lennukit.