Kõnerobotite jutuvada näib moonutavat tegelikkust ja see on äriplaanide osa

New York Timesi tehnoloogiakolumnisti Kevin Roose’i sõnul on juturobotite ja AI-põhiste otsingutööriistade tekkimine loonud uue nišitööstuse, kus ettevõtted ja konsultandid keskenduvad tehisintellekti otsingutulemuste optimeerimisele. See võib kujuneda sama tulusaks tööstuseks kui otsingumootorite optimeerimise (search engine optimization ehk SEO) tööstus.

Selle uue tööstuse eesmärk on mõjutada AI-d ja juturobotite vastuseid, et need esitaksid soodsaid hinnanguid nende klientidele, olgu selleks siis ettevõtted, veebisaidid või üksikisikud. Idee seisneb selles, et kui keegi otsib teavet nende klientide kohta AI-tööriistade kaudu, kujundatakse mudel nii, et see pakuks positiivseid vastuseid.

SEO eksperdid on juba aastaid manipuleerinud otsingutulemusi, kasutades tihti küsitavaid või isegi ebaeetilisi tehnikaid, mis on toonud kaasa suurema avaliku tähelepanu ja kriitika. Samuti on esile tõusnud küsimused Google’i monopoolse positsiooni ja usaldusväärsuse languse kohta, sest paljud kasutajad näevad otsingutulemuste kvaliteedi halvenemist.

Nüüd, kui tehisintellekt muutub otsingumootorites ja tarbijate harjumustes aina kesksemaks, kerkivad uued küsimused selle kohta, kuidas AI-põhist otsingut saaks manipuleerida või optimeerida.