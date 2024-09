Selline hakkab välja nägema uus BAE sõjarobot - suur ja väga iseseisev

ATLAS lubab Austraalia armeel olla valmis võitlema erinevatel rannikualadel. See aitab sõduritel kiiremini kohale jõuda, manööverdada ja üle kavaldada nii tavalisi kui ka ebatavalisi ohte, lisas Gresham.

Lahinguväljal enam tulevikus sõdureid nii tihti ei näe, paljud masinad on isejuhtivad robotid ja saavad inimese juhtimiseta hakkama. Foto: BAE Systems

BAE Systemsil on tegelikult juba üle 30-aastane kogemus autonoomsete tehnoloogiatega keeruliste projektide arendamisel. Tegemist on aga nende siiski esimese sellise UGV-ga, mis on välja töötatud Austraalias.

ATLAS CCV sisaldab uut, kerget, kõrgelt automatiseeritud keskmise kaliibriga tornisüsteemi, mida tuntakse Vantage Automated Turret Systemina (ATS). See süsteem on mõeldud kasutamiseks just mehitamata platvormidel.

BAE Systemsi teatel on 25 mm Bushmasteri kahur integreeritud uue kerge ja madala profiiliga Vantage ATS-iga, mis annab kuni 2500 meetri kaugusele surmavat tuld. Laskemoona mahutavus on 260 lõhkelaengut. Oluline on seegi, et torn sisaldab eemal oleva inimese juhitavat sihtimissüsteemi.

ATLAS CCV on ehitatud nii, et see mahuks standardsesse 20-jalasesse ISO-merekonteinerisse, et sõjaväe logistika oleks kiire ja mugav.

Vaata videost, mida uutmoodi mehitamata soomuk endast kujutab: