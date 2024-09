Kas mobiilitootjad muudavad tõesti sinu telefoni aja jooksul meelega kehvemaks?

Kuidas siis meile uusi telefone müüakse?

Viimastel aastatel on peamisteks argumentideks tehisaru tugi ja kohati pastakast välja imetud disainiuuendused. Kord on telefon väga kandiline, sest nii on kõige parem. Järgmine aasta on parim taas ümaram kuju.

Kaamerad paigutatakse taha kord vertikaalis, kord diagonaalis. Et naaber ikka näeks, et tegu on just kõige uuema mudeliga. Kokkuvõttes on see samasugune veidrus nagu autotulede või esivõre disaini pidev torkimine. Mis sest, et BMW disaini oleks võinud rahulikult 10-20 aasta tagusesse aega jätta, tehakse pisiuuendusi pidevalt.