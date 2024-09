Maailma tugevaimad telefonid tulevad Eestis ametlikult müügile

Juba enam kui kümmekond aastat tagasi võis näha tehnoloogiamessidel ja mobiiliuudistes Sonimi telefone, mis on Quinnessi rekorditeraamatu järgi maailma tugevaimad. Neid loobiti alla kõrghoonete katustelt ja sõideti autoga üle. Nüüd on see tootja oma toodetega sisenenud ametlikult ka Eesti turule.