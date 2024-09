Õhus laadimine paneb USA militaardroonid lõputult lendama

Droonide suurim probleem on nende lennuaja lühidus. Küll on mõeldud välja lahendusi neid trossi otsas lennutamiseks või kiireks akuvahetuseks maa peal, kuid ükski pole piisavalt mugav, et laiemalt kasutama hakata. Nüüd on USA armee kasutamas sama meetodit nagu sõjalennukitega: õhus «tankimist» ehk lennu ajal laadimist.