VAATA VIDEOT Barracuda–M: pööraselt odav tiibrakett tuleb tapamasinate turgu kõigutama

Anduril Industries on avalikustanud Barracuda uue perekonna, mida ettevõte kirjeldab kui «laiendatavad autonoomsed õhusõidukid». Need on skaleeritavad, modulaarse disainiga ja lennutestitud. Hetkel keskendutakse arenduses «M» versioonidele, mis on odavamad õhkjahutusega (air-breathing) täppismoonad, mida saab lasta helikopteritelt, fikseeritud tiibadega lennukitelt ning merel ja maismaal asuvatelt platvormidelt. Üks Barracuda tüüp on valitud ka Pentagonis arendatavasse Enterprise Test Vehicle (ETV) programmi, mis peegeldab sõjaväe suurenevat huvi odavate, kiiresti toodetavate tiibrakettide ja muud tüüpi lahingumoonade vastu.