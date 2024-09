HIINA VASTU Taiwan võttis kasutusse mehitamata allveelaeva – neid tuleb lisaks veelgi

Uued kõrge resolutsiooniga fotod näitasid sõidukit täies ulatuses ning see meenutas väikese allveelaeva välisilmet. Selle väljatöötamine kattub Taiwanis hiljuti toodetud «Haikun» allveelaeva projektiga, mis lasti vette eelmisel kuul. Pärast «Haikuni» debüüti viidi läbi ka «Hailongi» katseid kohaliku sadama lähedal. Entusiastid jälgisid viimastel päevadel «Hailongi», mis oli dokitud väikeses ujuvas terasvarjualuses, kust see hiljem oma esimesele merekatsele suundus.

Sõiduki esiosas on näha kaks kaamerat, mis on tõenäoliselt mõeldud optiliste ja termopiltide tegemiseks. Väliskerele on paigaldatud relsid ja erinevad torud, kuid silmatorkavat jälgimisvarustust polnud märgata. Sõiduki vööri profiili põhjal tundus, et vöör asetseb veest kõrgemal ning see oli kaetud musta riidega kogu merre sukeldumise vältel.