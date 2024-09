Sellised tingimused nõuavad spetsiaalseid insenerilahendusi, näiteks relvasüsteeme, kosmose sisenemisplatvorme ja transpordilennukeid, millel on keraamikast või keraamilistest komposiitmaterjalidest TPS-id.

Higistamine, et jahutada ja kiirendada

Kõigi kiirelt liikuvate süsteemide jõudlus sõltub nende võimest saavutada maksimaalne kiirus ilma, et need tohutust kuumusest tükkideks ei lendaks või muidu kahjustada ei saaks. Canopy töötab välja soojuskaitsesüsteemi , tootes lisaks ka täiustatud keraamilisi materjale.

See uuenduslik tehnoloogia võimaldab aurustusjahutust kasutada TPS-i kuumusele vastupidavuse suurendamiseks, mis võimaldab hüperhelikiirusel liikuvatel sõidukitel saavutada suuremaid kiirusi ja sooritada agressiivsemaid manöövreid. Aurustusjahutus on laialdaselt uuritud tehnoloogia, mille rakendamine võib võimaldada tõhusat korduvkasutust kosmilistelt orbiitidelt Maa atmosfääri sisenemiseks: sel juhul ei saa just jahutuse tõttu kõrge temperatuuur sõidukit liigselt kahjustada.