Saksamaal jäid vesinikurongid kuivale – mis edasi?

Praegu on ebaselge, millal vesinikutarne taastub. Tarnija loodab, et suudab täismahus tarned jätkata juba lähiajal. Seni on rongid kasutanud vesinikku, mis on kõrvalprodukt Dow Groupi keemiakombinaadist, mis asub Stades. Vesinik transporditakse umbes 40 kilomeetri kaugusele Bremervördesse veoautodega. Tulevikus hakatakse vajalikku vesinikku tootma kohapeal Bremervördes, kasutades selleks rohelist elektrit.

Bremervörde on ka rongide tankimisjaama asukoht. Selle opereerijaks on Linde ning jaamal on 1800 kilogrammi vesiniku ladustamisvõimekus, mis on jaotatud 64 500-baarise rõhuga kõrgsurvepaaki. Ühe paagitäie vesinikuga suudavad rongid läbida kuni 1000 kilomeetrit, mis katab nende igapäevased vahemaad ilma täiendava tankimiseta – vähemalt siis, kui kütus on saadaval.