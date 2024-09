Piipar – mis imeasi see on, mille kõik on nüüdseks unustanud?

Piipar on oma olemuselt nagu väike raadiovastuvõtja, kuid ühe kindla eesmärgiga. See võtab vastu vaid sellele seadmele saadetud numbrilisi või tekstilisi lühiteateid. Piiparivõrgustik on tegelikult nagu tavaline raadiojaam, mis vastuvõtjatele kauge maa taha signaale edastab, kõik taskuseadmed aga kuulatavad, kas just neile on teateid. Kuna seade võtab vaid vastu, siis ei saa selle asukohta kindlaks määrata, niisamuti nagu me ei tea, kus tavalise raadio kuulaja asub.