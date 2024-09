Jaapanis hakatakse katsetama juhita süstikronge

Jaapani ikoonilised Shinkanseni rongiliinid on olnud osa riigi kiirest ühistranspordisüsteemist üle poole sajandi. Need rongid, mis saavutavad kiiruse kuni 300 km/h, ühendavad riigi suuremaid linnu ja on nüüdseks täielikult elektrilised ning kergemad kui varasemad mudelid. Nagu kajastab ajaleht The Japan Times, on täisautonoomsed kiirrongid olnud osa JR East’i plaanidest vähemalt alates 2018. aastast, kui ettevõte tutvustas oma projekti «Transformation 2027».

Ettevõte kavatseb alustada järkjärgulist juurutamist 2028. aastal, kui Shinkanseni rongidele lisatakse teise taseme automatiseerimise võimekus. Teise taseme automatiseerimine tähendab, et rong sõidab ilma inimese aktiivse juhendamiseta, kuid juhid jäävad ikkagi hädaolukordade puhuks juhtimiskabiini. Need rongid hakkavad sõitma lühikest lõiku Nagaoka ja Niigata jaamade vahel. Järgmise aasta jooksul alustab JR East testimist ka kolmanda taseme automatiseerimise liinidel, kus rongid on täielikult ilma juhita, kuid meeskond jääb teisi ülesandeid täitma.

Edasi loodab ettevõte 2030. aastate keskpaigaks rakendada neljanda taseme automatiseerimise Tokyo ja Niigata vahelisel Joetsu Shinkanseni liinil, millele järgnevad teised liinid. Sellises olukorras ei vajaks kiirrongid enam üldse inimjuhte ega töötajaid rongisõidu ajal. Praegu sõidavad Joetsu liini Shinkanseni rongid kiirusega kuni 275 km/h.

Ameerika Ühendriikides tekitavad autonoomsed sõidukid kriitikat ning proteste ohutuse ja toimivuse probleemide tõttu. Automaatsed rongid, mis liiguvad ettemääratud marsruutidel on tehniliselt lihtsamad ehitada, sest rongiliiklusel on tunduvalt vähem muutujaid võrreldes avalike teede ja maanteedega.

JR East’i esindaja sõnul on ettevõtte otsused põhinenud eelkõige vajadusel pidevalt uuendada raudteetehnoloogiat. Samuti loodetakse, et innovatsioon aitab leevendada tööjõupuudust ja muid probleeme. Jaapanis, kus iga kümnes inimene on üle 80 aasta vana, on maailma vanima keskmise elueaga elanikkond. Samuti on riigis pikka aega langenud sündimuse määr, mis on viinud tööjõupuuduseni. Paljud ettevõtted on hakanud panustama automatiseerimisse, kuid kriitikud väidavad, et tööjõuprobleeme võiks lahendada ka inimkesksemad lahendused, näiteks immigratsioonireform ja uustulnukate suhtes leebemad seisukohad.

