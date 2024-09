Järjekordne hiid-tehiskaaslaste võrgustik pimestab astronoomide vaatevälja

Iga satelliit on varustatud suurima kaubandusliku kommunikatsioonisüsteemiga, mis on kunagi madalale orbiidile saadetud, teatas AST SpaceMobile. Ettevõtte prototüüpsatelliit avas oma hiiglasliku antenni 2022. aasta lõpus, muutudes eredamaks kui enamik öise taeva objekte, välja arvatud Kuu, Veenus, Jupiter ja seitse eredaimat tähte. Nüüd on neid veel viis, sest ettevõte jätkab oma satelliitvõrgustiku loomist.