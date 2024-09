SEGAJAD EI SEGA USA plaanib militaarsidet ja rakette juhtida ülikiirete kosmoselaseritega

Laserside eesmärk on võimaldada satelliitidel omavahel suhelda ning edastada andmeid Maa ja sõjaväesüsteemide vahel kiiremini ja turvalisemalt kui tavaliste kommunikatsioonimeetoditega. SDA katsetustest on juba välja tulnud, et lasersideliinid püsivad katkestusteta kuni 24 tundi, taastades võimalikud katkestused vähem kui saja sekundi jooksul.

Raketijälgimine ja tulevikuvõimalused

Lisaks kommunikatsiooni arendamisele teeb SDA katseid ka madalal orbiidil asuvate satelliitide kasutamiseks raketiohtude avastamisel. Need suudavad edukalt jälgida erinevaid raketistarte, sealhulgas lühimaarakette ja suuremaid lennukeid. Süsteem pakub lahendust raketiohtudele, mida on nähtud konfliktides Ukrainas ja hiljuti ka Iisraelis ning Gaza piirkonnas.

NASA on välja pakkunda ka madalal orbiidil lendavate pisikeste kuupsatelliitide võrgustiku, mis on ühendatud omavahel laserkiirega, et tagada ülemaailmne kiire militaarside.

Proliferated Warfighter Space Architecture´i (PWSA) programmi raames plaanitakse tulevikus veelgi laiemat satelliitide võrgustikku, kus orbiidile saadetakse 128 kommunikatsioonisatelliiti ja 35 raketihoiatus-satelliiti. Esimese täieliku töövõime saavutamine on plaanitud 2025. aastaks, mil kosmosepõhised Link 16 süsteemid suudavad tagada katkematu ühenduse igas maailma nurgas. Põhimõtteliselt saab igal ajal igas kohas otsida üles vähemalt ühe, kui mitte kaks kuni neli Link 16 satelliiti, nii et nende kaudu saaks alati võrguga kindla ühenduse.

Lasersidega satelliidivõrgustike põhieelis on aga elektroonilise sõja tingimustes see, et USA ja NATO liitlased saavad üle maailma tagada sidevõrgu, mida pole teadaolevalt võimalik nii lihtsalt häirida, nagu raadiosignaalidel ühendusi. Need tagavad parema andmeside, kindlama ühenduse ja tõhusama raketiohtude jälgimise, kirjutab War Zone.