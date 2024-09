Raul Kirsimäe: kui palju läheb maksma küberrünnak?

Kokkuvõtteks – ettevõtlusega tegeledes on loomulik, et riskid võivad teatud oludes realiseeruda. Riskide osas oskab iga ettevõte ise kõige paremini hinnata, millised riskid mõjutavad nende äri ja sektorit kõige enam. Kui need riskid on identifitseeritud, siis on võimalik nende mõju ettevõtte tegevusele hinnata.