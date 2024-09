Pööre sõjatehnikas: kassisilmne kaamera – mida kõike sellega näha saab!

Beauty of nature / Pixabay

Kassisilmast on luuredroonide ja öönägemise kaamerate tegijatel palju õppida, ehkki sel lahendusel on ka mõned puudused.

Teadlased on loonud kaamera, mis jäljendab kassi silma, et paremini hämaras näha ning tuvastada maskeeritud objekte. Min Su Kimi ja tema meeskonna poolt välja töötatud kaamerasilm on kassilma pilukujulise avaga ja suurendab oluliselt näiteks luuredroonides ja sõjaväe autonoomsetes sõidukites kasutatavate kaamerate võimekust, selgus teaduslikust uurimistööst.