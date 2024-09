VAATA See on uue tuumapommitaja lennu esimene avalik video

18. septembril toimus konverentsil paneeldiskussioon, õhujõudude ja Northrop Grummani juhid. Lisaks videole, mis näitas B-21 starti ja maandumist koos mitmete õhumanöövritega, räägiti laval ka sellest, et B-21 prototüüp G-1 on nüüd edukalt läbinud staatilised testid, mille käigus hinnati lennuki konstruktsiooni tugevust ning võrreldi tegelikku lennukit digitaalsete mudelitega, mida kasutati projekteerimisel ja ehitamisel.

Northrop Grumman on siiani tarninud USA õhuväele kolm erinevates konfiguratsioonides B-21 prototüüpi. Eriliseks teeb need aga asjaolu, et tegemist pole tehnoloogia demonstratsiooniga, vaid lennumasinad sarnanevad juba võimalikult palju seeriatootmisse minevate mudelitega. Ettevõtte sõnul on see üks põhjus, miks katseprogramm on vaid 12 kuuga nii palju edasi edenenud. Praegu käib kuni kaks katselendu nädalas ja tehakse ka mitmeid maapealseid koormusteste.