ESL Pro League finaalis mängivad Eternal Fire ja NaVi

Finaali jõudmiseks on Eternal mänginud ja võitnud paljude tiimide vastu. Nende hulgas ka turniiri üks suurimaid favoriite Vitality. Siiski on neil vedanud ka lihtsamate vastastega. Alagrupist edasi pääsemiseks tuli neil alistada FlyQuest ja Sangal ning finaalvoorus kohtuti The MongolZi ja MIBRiga, kes kõik on Eternalist selgelt madalama tasemega tiimid.