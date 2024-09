Ettevõte: korjame ookanidest plastiku välja ja arve selle eest on...

The Great Pacific Garbage Patch on nimi, mis anti hinnanguliselt 79 000 tonnile plastikjäätmetele, mis hõljub ookeanis piirkonnas, mis on kaks korda suurem kui Texas. The Ocean Cleanup on seadnud endale eesmärgiks see prügi järk-järgult veest eemaldada.

The Ocean Cleanup’i asutaja ja tegevjuht Boyan Slat märkis, et puhtad ookeanid on saavutatavad mõistliku aja ja kuludega. Ta lisas, et viimase kümne aasta töö tulemusena on inimkonnal nüüd olemas tööriistad, mida on vaja ookeanide puhastamiseks.

Kiiresti kasvav prügiprobleem

Teadlased on leidnud, et prügisaar kasvab kiiresti. Selle likvideerimiseks on The Ocean Cleanup arendanud uusi tehnoloogiaid. Viimane lahendus, nimega System 03, koosneb umbes 2,2 kilomeetri pikkusest ujuvast tõkkest, mida veetakse kahe laeva vahel.

Mittetulundusühing väidab, et siiani on nad suutnud ookeanist välja saada 500 tonni prügi, mis moodustab kõigest 0,5 protsenti kogu sellest prügisaarest. Kuid organisatsioon usub, et järgmise kümne aasta jooksul suudetakse operatsioone märkimisväärselt kiirendada ja prügisaar täielikult eemaldada.

Järgmisel aastal keskendutakse «kuumade kohtade» kaardistamisele – piirkondade, kus plastiku akumuleerumine on eriti intensiivne.

Raha ja motivatsioon

Kuigi 7,5 miljardit dollarit võib tunduda suur summa, on see vähem kui Apple’i ühe kuu kasum eelmisel aastal või kuuendik Tesla tegevjuhile Elon Muskile määratud boonustest. Samuti toodi võrdlusena välja, et USA-s kulutatakse igal aastal 10,6 miljardit dollarit üksnes Halloweeni dekoratsioonidele. Lisaks moodustaks 7,2 miljardit dollarit maailma plastitootjate aastastest netokasumitest vaid ühe protsendi.

Kui mittetulundusühingu uusimad tehnoloogilised ideed saavad reaalsuseks, võib prügisaar Slati sõnul kaduda juba viie aasta jooksul, ja seda hinnaga vaid 4 miljardit dollarit.

Ainus asi, mis seisab puhta ookeani ja meie vahel, on raha, resumeeris Slat.