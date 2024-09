Austraalias rühitakse sihikindlalt vesinikuenergeetika suunas

Suure rohelise vesinikutööstuse loomine ei ole aga lihtne ülesanne. Täna tutvustatud strateegia, mille on välja töötanud föderaalvalitsus koostöös osariikidega, püüab sellele väljakutsele lahendust leida.

Uute eesmärkide poole püüdlemine

Rohelise vesiniku tootmiskulud on praegu kõrgemad kui enamik ostjaid on valmis maksma. Strateegia eesmärk on sellest probleemist üle saada, suurendades tootmismahtusid.

Seadistatud tootmiseesmärgid on 500 000 tonni rohelist vesinikku aastas aastaks 2030 ja 15 miljonit tonni aastaks 2050. Samuti on seatud ambitsioonikamad «pikaajalisemad eesmärgid», mille kohaselt oleks tootmine 1,5 miljonit tonni 2030. aastaks ja 30 miljonit tonni 2050. aastaks. Selle saavutamine eeldab uute ostjate leidmist Austraalias toodetud vesinikule.

Uus strateegia loobub 2020. aastal toonase valitsuse seatud eesmärgist toota vesinikku alla 2 dollari kilogrammi kohta. See eesmärk ei arvesta vesiniku transportimise ja ladustamise kõrgete kuludega ega vajadusega uue tehnoloogia järele, mis vesinikku kasutab.

Tootmis- ja hinnasihid võivad olla tõhusad, kui need on realistlikud. Kas need sihid saavutatakse, sõltub valitsuse poliitikavalikutest.

Prioriteetide seadmine

Strateegia määratleb kolm tööstust – raua, alumiiniumi ja ammoniaagi –, kus vesinikul on suurim potentsiaal uute eksporditööstuste loomiseks. Samuti toob see esile kolm valdkonda, kus vesinikul on lootust vähendada emissioone: lennundus ja meretransport, elektri salvestamine ja kaubaveokid.