Vaat see on alles taparakett – vana kuju aga uus sisu ja imevõimed

Kuigi rakett on olnud arenduses juba mõnda aega, on see esimene kord, kui avalikkusele jagati selle kohta konkreetseid üksikasju.

JASSM-seeriat kasutab USA õhuvägi (USAF) laialdaselt süvalöögimissioonide jaoks. Samuti on olemas mereväe jaoks mõeldud variant Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM), mida kasutab USA merevägi.

Need on madala avastatavusega raketisüsteemid ja mõeldud pikamaalaskudeks. Neid saab tulistada nii lennukitelt kui ka laevadelt. Esimene variant võeti kasutusele 2009. aastal ja on praegu kasutuses mitmes välisriigis, sealhulgas Austraalias, Soomes ja Poolas.

AGM-158 XR – Suurem jõud, pikem lennuulatus

AGM-158 XR suudab kanda 454-kilogrammist lõhkepead ja selle väidetav ulatus on lähedane Tomahawk-tüüpi rakettidele. See tähendab, et raketti saab välja lasta enam kui 1600 kilomeetri kaugusel sihtmärgist.

Uus rakett säilitab oma eelkäijatele iseloomuliku trapetsikujulise ristlõike, kuid on varustatud uute andurite ja avioonikaga. Nagu LRASM, on ka sellel andmesidevõimekus, mis võimaldab rakettide koordineeritud rünnakuid (swarming of missiles).

Lisaks on AGM-158 XR modulaarne, mis tähendab, et raketti saab kohandada vastavalt missioonile ja vajadusel uuendada.

Lockheed Martini esindaja John Hill selgitas, et raketi modulaarsus võimaldab digitaalset täiendamist ja integreerimist olemasolevatesse missiooniplaneerimise süsteemidesse ja tarkvaraarhitektuuri. See tähendab, et tootmisprotsessi käigus saab kiiresti rakendada täiendusi ja parandusi vastavalt sõjaväelaste vajadustele.

Pikem ulatus tagab parema raketi «ellujäämise»