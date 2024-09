Mida me teame India uuest salajasest allveelaevast ja miks see tehti

India ja Hiina tuumaheitutuse tasakaal

Kuigi India täiendab oma merel põhinevat tuumaheidutust, jääb see siiski Hiina vastavatest võimetest maha. Hiinal on kuus suuremat Type-094 allveelaeva, mis on varustatud pikema tegevusulatusega JL-2 või JL-3 rakettidega. Lisaks on Hiina India peamise rivaali Pakistani liitlane ning Hiina Vaikse ookeani laevastik patrullib üha enam India ookeanis, mida täiendab Hiina baas Djiboutis, India lääneküljel.

India praegune tuumajõud merel ei ole veel täielikult küps. Vähemalt kolme ballistiliste rakettidega allveelaeva olemasolu on vajalik, et tagada ühe allveelaeva pidev viibimine merel kogu aasta vältel. Rohkem allveelaevu oleks siiski eelistatavam, et katta hooldustööde või kaotuste riski võitlustes ja suurendada massilist raketilöögi võimet.

Arighati K-15 rakettide lühike tegevusulatus (750 km) ei võimalda rünnata Hiina olulisi sihtmärke India ookeanist. Ka Pakistani rannikul asuvate sihtmärkide ründamiseks peaks allveelaev lähenema ohtlikult ranniku kaitserajatistele. Kuid K-4 keskmaaraketid, mille tegevusulatus on 2500 kilomeetrit, on praktilisemad ja suudavad ohustada Hiina olulisi sihtmärke.

India tuumaallveelaevade tulevik

India kavatseb 2024. aastal võtta kasutusele suurema ja täiustatud S4-klassi allveelaeva, mis suudab kanda kuni kaheksat keskmaaraketti ja toetab täiustatud K-5 raketti, mille tegevusulatus on kuni 5000 kilomeetrit. Lisaks on plaanis ehitada neli suuremat 15000-tonnist S5-klassi allveelaeva, mis suudaksid kanda 12–16 pikamaa K-6 raketti, millel on sõltumatult sihitavad tuumalõhkepead.

Tuumajõudude doktriin ja tuleviku tasakaal

Nii India kui ka Hiina järgivad No First Strike ehk esimesena mitte ründamise doktriini, mis tähendab, et nende tuumajõude kasutatakse vaid vastuseks tuumarünnakule. Kui mõlemad riigid jäävad selle põhimõtte juurde, peaks tuumasõda olema välistatud.

Kuid nagu ajalugu näitab, võivad riigijuhid oma seisukohti muuta ja usaldus sõjaliste rivaalide vahel on habras. Loodetavasti suurendab India püüdlus vähendada tuumajõudude ebavõrdsust pigem tuumasõja mõeldamatust, mitte vastupidist.