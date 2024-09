Tarkvarapiirangud tulevad alates 2027. aasta mudelitest, samas kui riistvarakeelud jõustuvad 2030. aasta mudelites või alates 2029. aasta 1. jaanuarist, kui mudeliaasta pole määratud, kirjutab Tech Explore.

Ministeerium selgitas, et see ettevaatusabinõu on ennetav, kuid äärmiselt vajalik, kuna autod on varustatud mitmesuguste seadmetega, nagu mikrofonid, kaamerad, GPS-jälgimissüsteemid ja Bluetooth-tehnoloogia, mis kõik võivad muuta ameeriklased haavatavaks pahatahtlike osapoolte suhtes ning paljastada isiklikke andmeid, nagu autojuhtide koduaadressid ja laste koolitee.

Äärmuslikel juhtudel võiksid välisvaenlased USA-s asuvaid sõidukeid korraga välja lülitada või juhtida, tekitades liiklusõnnetusi ja blokeerides teid, hoiatas USA kaubandusminister Gina Raimondo pühapäeval toimunud kõnes, kirjutab ABC News.

Raimondo rõhutas, et tegemist pole kaubandusliku või majandusliku kasu ja konkurentsi küsimusega, vaid rangelt riikliku julgeolekuga. Ta lisas ka seda, et praegu pole USA teedel kuigi palju Hiina või Venemaa päritolu autosid, kuid Euroopa kogemus, kus Hiina autod on kiiresti muutumas tänavaliikluses tavaliseks, peaks olema USA-le hoiatuseks.

Keegi ei tea, mis on musta kasti sees

Euroopas on tekkinud mure võimalike turvariskide pärast, kuna Hiina elektriautod on seal kiiresti turuosa suurendamas. 2023. aastal moodustasid Hiina sõidukibrändid Euroopa elektriautode turust 7,6% võrreldes 2,9%-ga 2020. aastal, teatas Euroopa Autotootjate Assotsiatsioon. Kui arvestada ka Hiinas toodetud lääne kaubamärke, nagu BMW ja Tesla, on see osakaal veelgi suurem — 21,7%.