ELEKTROONILINE SÕDA Loe, mida suudavad need väikese vaala suurused segajad korda saata

Elektrooniline sõjapidamine (EW) astub praegu kiirelt sama sammu muude tehnoloogiliste uuendustega, mis on viimaste aastate lahingukogemustes end tõestanud. Tänapäeva konfliktid on lisaks droonisõjale ka elektrooniliste relvade täristamised, mis tähendab, et need EW vahendid on muutunud aina olulisemaks. Kes suudab kõige paremini valitseda raadiosageduste spektrit ja suunata elektroonilise rünnaku otse vaenlase pihta, saabki homsetes lahingutes ülekaalu.