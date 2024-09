Kuidas vältida kasutatud elektriauto ostmisel pettasaamist?

Võltsitud läbisõiduga elektrisõidukid on tõsine probleem, sest see muudab aku tegeliku seisundi hindamise keerulisemaks. carVerticali andmetel oli 2,6% kõigist platvormil kontrollitud elektriautodest tagasikeritud läbisõiduga. Hübriid- (4,5%), bensiini- (5,4%) ja diiselautode (6,2%) läbisõitu muudeti veelgi sagedamini.

Mida rohkem on elektriauto aku kulunud, seda lühem on selle läbitav vahemaa. Vanem elektriauto ei sõida enam nii kaugele kui äsja tootmisliinilt tulnud mudel. See on ilmselt üks peamisi põhjusi, miks mõned juhid on vahemaade suhtes endiselt skeptilised ja väldivad seetõttu elektrisõiduki ostmist.

Odavam hooldus, kuid kallim remont

Ehkki paljud ostjad kardavad, et elektrisõiduki hooldamine võib olla kulukas, ei ole see sugugi nii. Elektrisõidukid on üldiselt lihtsama konstruktsiooniga kui sisepõlemismootoriga autod ja neil on vähem liikuvaid ja seega ka kuluvaid osi.

Kui elektrisõiduk satub aga raskesse liiklusõnnetusse, võivad remonditööd minna maksma tuhandeid eurosid. Kõigist carVerticali poolt kontrollitud autodest oli elektriautodel kõige suurem keskmine kahjude väärtus - 7023 eurot. Hübriidautode (6793 eurot), bensiiniautode (5957 eurot) ja diiselautode (4256 eurot) keskmine kahju väärtus oli madalam.

Võrreldes teiste sõidukitega satuvad elektrisõidukid harvemini õnnetustesse. Kui hübriididest sai vähemalt korra kahjustada 45%, bensiiniautodest 49,1% ja diiselautodest 46%, siis kahjustatud elektrisõidukite osakaal carVerticalis oli vaid 35,4%.

Buzelise sõnul on see tingitud elektrisõidukite võrdlemisi väikesest levikust - enamikus riikides ei ole need veel väga populaarsed ja nende keskmine vanus on tunduvalt väiksem.

Uuringus kasutati Ühendkuningriigi, Leedu, Eesti, Läti, Poola, Rumeenia, Ungari, Prantsusmaa, Ukraina, Rootsi, Belgia, Tšehhi Vabariigi, Horvaatia, Bulgaaria, Slovakkia, Serbia, Soome, Sloveenia, Saksamaa, Itaalia, Šveitsi, Taani, Hispaania, Portugali ja Kreeka andmeid.