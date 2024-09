Ülipopulaarne PlayStationi samuraimäng saab peagi järjeosa

Juba järgmisel aastal jõuab meieni kolmanda isiku vaates aset leidev samuraimöll, mis sel korral kannab nime «Ghost of Yotei».

Eelmise mängu tegevustest on möödunud pea 300 aastat, mis tähendab, et vanu tuttavaid nägusid me tõenäoliselt ei kohta.