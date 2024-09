AJALOOLINE HETK Nüüd on Norra teedel rohkem elektriautosid kui bensiiniautosid

Solberg Thorsen täpsustas, et see muutus võtab siiski veel aega, kuna Norras on endiselt umbes miljon diiselmootoriga sõiduautot. Ta ennustas, et praeguse sõidukipargi asendamise kiirusega võib 2026. aastaks elektriautode arv ületada ka diiselautode arvu.